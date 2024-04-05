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В программе «Профессионалитет» участвует более 900 колледжей

В программе «Профессионалитет» участвует более 900 колледжей

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с членами Правительства Российской Федерации, на котором обсудил с ними итоги реализации индивидуальных программ развития регионов и планы по их продлению на 2025–2030 годы.

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