Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 838 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Сорокина
    Брижит Макрон ЖЕНЩИНА и нечего спорить по этому поводу. А если когда-то на облегающем платье у неё заметили "бугорок"...Брижит. Новые док...
  • Сергей Бессонов
    Так если нет автомата заряжания, а три человека экипаж - значит наводчик или командир заряжает, следовательно страдае...Арсенал товарища ...
  • radiofree RF
    Ни грамма титана пиндосам,не дать взлететь их боенгу.Титановый крючок ...

Впервые в России подписан указ об увольнении всех мигрантов из всех ключевых сфер экономики целого региона – Якутии

Впервые в России подписан указ об увольнении всех мигрантов из всех ключевых сфер экономики целого региона – Якутии

Вчера 238K прочитали Впервые в России уволить всех мигрантов практически отовсюду, включая главные источники их доходов – сферы строительства, оптовой и розничной торговли (склады, рынки, магазины), транспортных перевозок, растениеводства, курьерские службы, решился глава Якутии Айсен Николаев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх