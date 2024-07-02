Деловые центры появятся в новом квартале АДЦ «Коммунарка»

В Коммунарке планируют построить два здания многофункционального общественно-делового комплекса. Они расположатся в удачном секторе между двумя станциями метрополитена — действующей «Ольховой» Сокольнической линии и строящейся «Бачуринской» Троицкой линии.
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