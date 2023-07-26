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Британия заблокировала выступление докладчика от России на СБ ООН

Британия заблокировала выступление докладчика от России на СБ ООН

Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании Совета Безопасности ООН по поводу гонений на Украинскую православную церковь, из-за этого Москва отказалась от участия в другом заседании, посвященном зерновой сделке.

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