Британия заблокировала выступление докладчика от России на СБ ООН

Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании Совета Безопасности ООН по поводу гонений на Украинскую православную церковь, из-за этого Москва отказалась от участия в другом заседании, посвященном зерновой сделке.
Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании Совета Безопасности ООН по поводу гонений на Украинскую православную церковь, из-за этого Москва отказалась от участия в другом заседании, посвященном зерновой сделке.
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