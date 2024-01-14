НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

150 подписчиков

Что не так с гречкой и почему иностранцы не едят эту «пищу богов»

Что не так с гречкой и почему иностранцы не едят эту «пищу богов»

Что не так с гречкой и почему иностранцы не едят эту «пищу богов» Ольга ВайленкоГречневая каша — одно из самых популярных блюд на российском столе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лебедев Андрей Юрьевич
???
Ответить
18 час.
СА
Сергей Андросов
Зато черви и сверчки ох как имиджевые!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх