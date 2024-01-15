Нелинейная фэнтезийная RPG от ведущих разработчиков The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077 н...

Нелинейная фэнтезийная RPG от ведущих разработчиков The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077 наконец получила названиеМрачная фэнтезийная RPG от польской студии Rebel Wolves, основанной в 2022 году выходцами из CD Projekt RED, перестала быть безымянный.