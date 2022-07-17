Командующий ВВС Британии: Британская боевая авиация готова к столкновению с Россией

Командующий британскими военно-воздушными силами М.Уигстон позволил себе громкое заявление по поводу противостояния с Российской Федерацией.
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