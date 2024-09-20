Слуцкий призвал участников Генассамблеи ООН отвергнуть просьбы Зеленского

Участникам Генеральной ассамблеи ООН следует ответить отказом на все запросы Владимира Зеленского. С таким призывом к ним обратился глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии