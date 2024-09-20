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Слуцкий призвал участников Генассамблеи ООН отвергнуть просьбы Зеленского

Слуцкий призвал участников Генассамблеи ООН отвергнуть просьбы Зеленского

Участникам Генеральной ассамблеи ООН следует ответить отказом на все запросы Владимира Зеленского. С таким призывом к ним обратился глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

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