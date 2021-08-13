В угнанной машине уснул, а в чужой квартире принял душ: в Ростовской области полицейские раскрыли серию преступлений

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Каменский» поступило заявление об угоне. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении данного преступления.
Популярные статьи
- Корабли и катера БФ в рамках учения с подразделениями морской пехоты Балтийского и Северного флотов отработали задачи по высадке десанта
- Татьяне Булановой отказали в регистрации кандидатом в Заксобрание Петербурга. Ранее она заявила, что ситуация на выборах вызывает «серьезное беспокойство»
- Молодое пополнение Каспийской флотилии осваивает военные дисциплины в рамках курса общевойсковой подготовки
Свежие комментарии