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В угнанной машине уснул, а в чужой квартире принял душ: в Ростовской области полицейские раскрыли серию преступлений

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Каменский» поступило заявление об угоне. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении данного преступления.

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