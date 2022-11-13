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Неймар: «Несправедливая критика очень ранит. Такой статистики не было бы, если бы я не тренировался, а травмы – часть жизни любого спортсмена. Я не выбираю их»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар рассказал, как относится к критике. – Сложно ли быть Неймаром? – Зависит от того, как посмотреть.

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