IT-специалист Бяков: блокировка VPN-сервисов технически возможна

VPN — это технология, которая отличается от VPN-сервисов. Последние созданы, чтобы предоставить обычным пользователям доступ к технологии без технических знаний и сложной настройки, объяснил IT-специалист Максим Бяков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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