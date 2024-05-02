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Алекс Гримальдо: «Байер» не упустит шанс выиграть Лигу Европы и Кубок Германии. Хотим требл – команда полна уверенности»

Сегодня «Байер» встретится с «Ромой» в первой полуфинальной игре Лиги Европы. Клуб уже выиграл Бундеслигу и вышел в финал Кубка Германии, где сыграет с «Кайзерслаутерном».

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