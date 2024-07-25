В Совфеде РФ предложили построить морской терминал в Азовском бассейне

Россия может нарастить морские перевозки в бассейне Азовского моря. Комитет Совета Федерации по экономической политике направил в профильные ведомства предложение построить новый терминал паромных переправ из Приморско-Ахтарска в Мариуполь и Бердянск.
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