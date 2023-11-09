«Геликон-опера» превратила шедевр Чайковского в блокбастер о столичных тайнах

Удивительно, но выходящий 12 ноября в прокат фильм «Пиковая дама», снятый коллективом московской «Геликон-оперы» в содружестве с телеканалом «Россия-Культура» и киноконцертом «Мосфильм» — первая за много десятилетий художественная лента, воспроизводящая главный шедевр русской классической оперы.
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