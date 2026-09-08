Спорт и диета
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Спорт и диета

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Как я выстраиваю день после 70 и помогаю маме после 90: режим, который сохраняет самостоятельность

Как я выстраиваю день после 70 и помогаю маме после 90: режим, который сохраняет самостоятельность

Многие представляют себе распорядок дня пожилого человека как нечто среднее между санаторной картой и армейским уставом: подъём по звонку, обязательная гимнастика, строгие часы для таблеток, прогулка по расписанию и ни минуты без полезного занятия.

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