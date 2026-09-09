Ивановская область в ЦФО остается с наименьшим оборотом маркетплейсов

За неполные десять лет объём российского рынка интернет-торговли вырос более чем в 14 раз, достигнув 4,5 млрд отправлений за первое полугодие 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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