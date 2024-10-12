Хансу-Йоахиму Зеппельту грозит до 2 лет тюремного заключения за клевету

Российско-узбекский миллиардер Алишер Усманов подал в прокуратуру Кельна заявление о возбуждении уголовного дела против журналиста ARD-Sportschau Ханса-Йоахима Зеппельта за клеветнические высказывания в свой адрес, сообщает Bild.
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