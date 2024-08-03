Трамп заявил, что договорился с Fox News по дебатам с Харрис 4 сентября

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смог договориться с американским телеканалом Fox News относительно проведения дебатов с вице-президентом США, кандидатом на пост главы государства от демократов Камалой Харрис 4 сентября.
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