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Мировое обозрение

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С 1 октября вырастет спрос на вторичную недвижимость. Что будет с ценами на квартиры

С 1 октября вырастет спрос на вторичную недвижимость. Что будет с ценами на квартиры

Осеннее оживление на рынке вторичного жилья совпало с разнонаправленными сигналами: интерес покупателей растет, а объем предложения сжимается.

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