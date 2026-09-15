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Давление со стороны Зеленского: Кравченко объяснил, почему затянул с делом против главы НАБУ

Давление со стороны Зеленского: Кравченко объяснил, почему затянул с делом против главы НАБУ

Бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко, уволенный Верховной радой, в своем телеграм-канале объяснил, почему затягивал подписание подозрения главе НАБУ Семену Кривоносу .

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