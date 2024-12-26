ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны: задержан близкий родственник

ФСБ задержала мужчину, подозреваемого в подготовке покушения на сотрудника Минобороны РФ. Злоумышленник, проживавший ранее на Украине, был завербован спецслужбами для установки взрывного устройства под автомобиль высокопоставленного военнослужащего.