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ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны: задержан близкий родственник

ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны: задержан близкий родственник

ФСБ задержала мужчину, подозреваемого в подготовке покушения на сотрудника Минобороны РФ. Злоумышленник, проживавший ранее на Украине, был завербован спецслужбами для установки взрывного устройства под автомобиль высокопоставленного военнослужащего.

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