«Выразить свое мнение»: Герой России Денис Чернавин призвал уфимцев прийти на выборы

УФА, 18 сентября, ФедералПресс. Герой России, участник специальной военной операции и выпускник программы «Время героев» Денис Чернавин проголосовал на выборах в Уфе, призвав граждан проявить электоральную активность и не поддаваться на провокации.
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