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Ondo позволяет учреждениям конвертировать акции напрямую в токенизированные акции

Ondo позволяет учреждениям конвертировать акции напрямую в токенизированные акции

Ondo Finance представила механизм, позволяющий квалифицированным учреждениям конвертировать акции и паи биржевых фондов (ETF) непосредственно в их токенизированные аналоги, а также погашать токены в обмен на базовые активы.

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