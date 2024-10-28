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Раненый военный ВС России Куданов 14 дней в одиночку оборонял важную позицию

Раненый военный ВС России Куданов 14 дней в одиночку оборонял важную позицию

Младший сержант Вооружённых сил России Владислав Куданов во время освобождения одного из населённых пунктов в зоне спецоперации был ранен и остался один, после чего в течение двух недель в одиночку оборонял стратегически важное здание до прихода основных сил.

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