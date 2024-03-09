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Протест США: Россия отогнала подлодку НАТО от границ РФ. По заявлению Госдепа, Россия действовала недопустимо жестко

Протест США: Россия отогнала подлодку НАТО от границ РФ. По заявлению Госдепа, Россия действовала недопустимо жестко

2 дня назад 19K прочитали Протест в адрес России заявил спикер [официальный представитель] Госдепа США Мэтью Миллер.

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Комментарии
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Лев Добрый
Ну что, пиндо-сранцы, не нравится, когда вам чистят ВАШ дымоход профессионально? 👀😜👈🤠
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7 час.
Сергей Евменеев
Планету спасет ТОЛЬКО пролив между мексикой и аляской!!!!
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7 час.
Михаил Поспелов
У меня вопрос к мореманам. А что, из подлодки видно запуск калибра?
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3 час.

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