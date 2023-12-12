NYT: на Украине не осознают нестабильность помощи со стороны США

В Киеве излишне оптимистичны относительно дальнейшего финансирования со стороны США. По сообщениям высокопоставленных американских чиновников, многие представители украинской элиты недооценивают расстановку сил и не представляют, насколько нестабильна поддержка Белого дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии