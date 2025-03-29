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Царьград

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Безумный приказ Запада: Франция и Британия требуют от ВСУ занять территории России к 1 мая

Безумный приказ Запада: Франция и Британия требуют от ВСУ занять территории России к 1 мая

Западные кураторы Киева в ультимативной форме приказали главкому ВСУ Александру Сырскому занять территории России к 1 мая.

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