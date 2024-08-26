Каждый потраченный на ускорители Nvidia доллар способен обернуться десятью до...

Каждый потраченный на ускорители Nvidia доллар способен обернуться десятью долларами отдачиВыручка Nvidia во втором квартале, по мнению большинства аналитиков, превысит $28,6 млрд, что будет соответствовать удвоению в годовом сравнении.
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