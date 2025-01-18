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Аргументы и Факты

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Малинен: Трамп до переговоров должен осознать, что РФ победила на Украине

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил в соцсети Х*, что избранный президент США Дональд Трамп до переговоров должен осознать, что Россия выиграла конфликт на Украине.

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Комментарии
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Eduard
По сутиТрампу нет дела др Украины и руды.Даже если руда интересует,это не его эпархия.Мы на Аляску нос не суем,хотя она тоже наша была!
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20 час.

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