Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил в соцсети Х*, что избранный президент США Дональд Трамп до переговоров должен осознать, что Россия выиграла конфликт на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии