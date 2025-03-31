Овечкин – 890, Гретцки всё ближе: гол капитана "Вашингтона" не помог победить "Баффало"

Команда из столицы США проиграла в домашнем матче аутсайдеру, Овечкин набрал три очкаАлександр Овечкин ещё на один гол стал ближе к рекорду Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.