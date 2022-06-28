Названы российские технологии, заместившие импортные материалы

Химики, нефтяники, машиностроители и металлурги оперативно нашли способы наладить выпуск продукции и процесс оказания услуг без использования импортных компонентов, которые перестали поставлять в Россию, сообщает АНО «Национальные приоритеты».
Химики, нефтяники, машиностроители и металлурги оперативно нашли способы наладить выпуск продукции и процесс оказания услуг без использования импортных компонентов, которые перестали поставлять в Россию, сообщает АНО «Национальные приоритеты».
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