Аргументы и Факты

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Названы российские технологии, заместившие импортные материалы

Названы российские технологии, заместившие импортные материалы

Химики, нефтяники, машиностроители и металлурги оперативно нашли способы наладить выпуск продукции и процесс оказания услуг без использования импортных компонентов, которые перестали поставлять в Россию, сообщает АНО «Национальные приоритеты».

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