В Петербурге открылась выставка достижений Московского района

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в Культурно-досуговом центре "Московский" начала работу экспозиция, посвящённая развитию района за последние пять лет в рамках городской программы "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга".
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