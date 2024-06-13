Молдавский блок «Победа» оспорит запрет на участие в заседаниях парламента

Оппозиционный молдавский блок «Победа» сообщил, что оспорит в суде решение правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС), запретившей ее депутатам участвовать в пленарных заседаниях парламента, не уточнив при этом, в какой инстанции, говорится в сообщении, опубликованном 13 июня в Telegram-канале блока.