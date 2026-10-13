Евгений Зайфрид: "Мой герой — Гамлет в современном мире"

По сюжету сериала "Телохранитель" Андрей (Илья Малаков) – кадровый офицер, комиссованный по ранению, возвращается домой к жене Ксюше (Анастасия Куимова).
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