«ПРОСТО» в городе: молодежные пространства появятся во всех районах Петербурга

Это произойдет до 2027 года Новостью о том, что в ближайшие три года точки Молодежных пространств «ПРОСТО» начнут работать для молодежи во всех районах Северной столицы поделилась их директор Виктория Моторенко.
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