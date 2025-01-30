Что DeepSeek, Китай и Трамп означают для Apple в преддверии отчета о прибыли за 1 квартал

В наши дни на рынке технологий и в мире в целом нет ничего определенного. Даже акции Nvidia, казавшиеся пуленепробиваемыми, подверглись удару в понедельник: их рыночная стоимость упала на 589 миллиардов долларов после того, как китайская компания DeepSeek поставила перед инвесторами вопрос о более эффективных моделях искусственного интеллекта.