Что за гений выгнал Луку Дончича

Мефистофель, Сатана, Белиал, Воланд, Иблис, Вельзевул, Луис Сайфер, Люцифер – у дьявола сотни имен, но в разговоре с фанатом «Далласа» вы не успеете перечислить и пяток, как услышите в ответ: «Оуоуоу, можно было просто сказать – Нико Харрисон».
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