Мефистофель, Сатана, Белиал, Воланд, Иблис, Вельзевул, Луис Сайфер, Люцифер – у дьявола сотни имен, но в разговоре с фанатом «Далласа» вы не успеете перечислить и пяток, как услышите в ответ: «Оуоуоу, можно было просто сказать – Нико Харрисон».