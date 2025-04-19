Путин призвал утвердить список сокративших бизнес в РФ после начала СВО стран

Президент Владимир Путин призвал кабмин до 15 мая утвердить и регулярно обновлять список недружественных стран, сокративших или прекративших после начала специальной военной операции (СВО) свой бизнес в России.
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