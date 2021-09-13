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Российские мотострелки на боевых машинах с ходу форсировали водную преграду под Брестом в ходе активной фазы ССУ Запад-2021

Российские мотострелки на боевых машинах с ходу форсировали водную преграду под Брестом в ходе активной фазы ССУ Запад-2021

Личный состав справился с поставленной задачей выйдя во фланг условного противника с неожиданного направления, заняв необходимый район и блокировав пути отхода подразделениям «неприятеля».

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