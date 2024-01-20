В Барнауле пожаловались на "непутевых" родителей, оставляющих малышей без присмотра

Жительница города рассказала о матери, которая надолго зашла в магазин, а маленьких детей оставила ждать на темной улице Жительница Барнаула пожаловалась на родителей, которые оставляют маленьких детей на улице без присмотра и заходят без них в магазин.
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