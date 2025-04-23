В Госдуму внесли законопроект о бесплатных парковках для многодетных семей

В России необходимо сделать бесплатными парковки для членов многодетных семей. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты от партии "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин, передает 360.
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