Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 553 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    "Девочку назвали Селин..." Бл...! Простое, русское имя!!! Хотя... "Дед" Йося, бабка "Валерия", а следующего внучка не...Невестка певицы В...
  • Федор Родников
    А чего это они вдруг застеснялись статуса иноагент,ведь двумя годами ранее вся эта камарилья буквально гордилась прис...Рэпер из "Касты" ...
  • Андрей Зарубкин
    США продают Европе свой сжиженный газ по аысокой цене.Рубио опроверг пу...

В Госдуму внесли законопроект о бесплатных парковках для многодетных семей

В Госдуму внесли законопроект о бесплатных парковках для многодетных семей

В России необходимо сделать бесплатными парковки для членов многодетных семей. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты от партии "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин, передает 360.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх