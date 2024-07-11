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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» хочет продать Кассьерру в Саудовскую Аравию. Руководство видит в Соболеве замену Матео («Р-Спорт»)

«Зенит» хочет продать Кассьерру в Саудовскую Аравию. Руководство видит в Соболеве замену Матео («Р-Спорт»)

Петербургский клуб хочет продать нападающего 27-летнего нападающего в чемпионат Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости.

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