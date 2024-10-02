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"Курская операция лишь увеличила поток добровольцев": На Украине признали просчеты командования

"Курская операция лишь увеличила поток добровольцев": На Украине признали просчеты командования

На Украине признали просчеты командования, приведшие к катастрофическим последствиям для ВСУ. Появились слухи, что по расчетам украинского Генштаба наступательный темп ВС РФ должен был закончиться в сентябре.

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