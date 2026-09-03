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ИА Регнум

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Силы ПВО за сутки сбили 998 украинских беспилотников

Силы ПВО за сутки сбили 998 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки в зоне спецоперации перехватили и уничтожили 998 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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