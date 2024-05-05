Немецкий журналист не выдал в себе немца, потому что испугался, что станет трофеем вместе с немецкой военной техникой) https://t.
Осторожный немец
Комментарии
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алекс кузь
Не надо было все чистить и красить. Как взяли вражеску технику ,так и надо показывать. Не видно крестов, или - что там , на танках.
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14 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
очень даже приятно !стоит съездить вМ оскву на выходной что бы увидеть эту выставку и показать её детям! Россия сила!
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12 час.
Гусаров Игорь
Слава России! С нами Бог!!!
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8 час.
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