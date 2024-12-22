Будущее YouTube в России под угрозой: отечественные видеосервисы набирают популярность Юлия ЧелкановаВидеохостинг YouTube продолжает испытывать трудности с удержанием пользователей на фоне растущей популярности российских альтернатив.
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