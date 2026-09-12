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Царьград

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"Нас что, на утиль отправили?" - Военные ВСУ на передовой начинают открыто бунтовать

"Нас что, на утиль отправили?" - Военные ВСУ на передовой начинают открыто бунтовать

На передовой у украинских бойцов растёт раздражение действиями командования. Об этом рассказала нардеп Анна Скороход.

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