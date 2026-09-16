Американский журналист Такер Карлсон буквально стремится обвинить Запад в «официальном сатанизме». Он назвал две причины, ставшие, по его мнению, ключевыми источниками раздражения западных элит политикой президента России Владимира Путина.
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