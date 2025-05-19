Японский Нагасаки пригласит на памятную церемонию все страны, включая РФ

Власти японского города Нагасаки планируют пригласить все страны и регионы, которые имеют дипломатические представительства в Японии, на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки, совершённой США в 1945 году, сообщили в городской администрации.
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