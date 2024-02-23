Четверо полицейских погибли при крушении вертолета в Колумбии

Четверо сотрудников полиции погибли при крушении вертолета Black Hawk на северо-западе Колумбии. Об этом сообщил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) президент страны Густаво Петро в четверг, 22 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии